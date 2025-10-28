ЗАРЕЖДАНЕ...
Варна ще привлича немски туристи като балнео и СПА дестинация
Организатори на форума са Министерството на туризма, Генералното консулство на България във Франкфурт и БСБСПА. Събитието се провежда под мотото "Bulgarien – bekannt und unbekannt. Ein Traumreiseziel stellt sich vor“ ("България – позната и непозната. Една мечтана туристическа дестинация се представя.“). Сред гостите се очакват представители на германския туристически бизнес – туроператори, агенции, медии, както и HR мениджъри на компании с голям брой служители.
Варна ще се представи под слогана "Варна – там, където морето и минералната вода се срещат“. Гостите на изложението ще бъдат запознати с богатството на минералните извори в града и околните курорти, дългогодишните традиции в балнеолечението и съвременната СПА инфраструктура. Акцент ще бъде уникалното съчетание на морски и минерални ресурси, което превръща Варна в естествен център на здравния туризъм по Черноморието.
Ще бъдат представени и стратегическите предимства на Варна като леснодостъпна дестинация – с директни полети от шест германски града (Берлин, Дортмунд, Франкфурт, Хамбург, Меминген и Нюрнберг), както и ежедневна въздушна връзка с Виена, която представлява логистично удобство за германските туристи.
Акцент ще бъде поставен и върху факта, че от 2019 г. България е призната от немската здравна каса като дестинация за здравно обслужване. Варна активно развива тази насока чрез модерни балнеоцентрове в курортите Св. Св. Константин и Елена, Златни пясъци, Слънчев ден и Ривиера, както и чрез съвременни клиники за дентално лечение.
Следващо представяне на Варна се планира за 15–18 януари 2026 г. във Виена в рамките на международното туристическо изложение Ferien Messe Wien.
