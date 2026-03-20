Варна ще се присъедини към новосъздадения национален хъб на Мисията срещу рака. Комисията по европейски въпроси и международно сътрудничество към местния парламент одобри текстовете на Меморандум за сътрудничество и придружаващата го Етична пътна карта, очертаващи рамката за участие в инициативата.Предложението предстои да бъде разгледано и гласувано от Общински съвет – Варна, като в него се предвижда кметът на общината да бъде упълномощен да подпише официално документите и да предприеме всички необходими последващи действия по реализацията на партньорството. С включването си в хъба Варна ще се присъедини към националните усилия за по-ефективна борба с онкологичните заболявания.Български национален хъб на Мисията срещу рака беше учреден на 11 март 2026 г. Той обединява представители на институции, научните среди, бизнеса, пациентски организации и гражданския сектор и е част от по-широките европейски усилия за справяне с рака.В центъра на инициативата стои пациентът, като се поставя акцент върху изграждането на по-достъпна и ефективна здравна система. Според експерти значителен процент от онкологичните заболявания могат да бъдат предотвратени чрез навременна профилактика, здравословен начин на живот и повишена информираност. В този контекст участието на местните власти е ключово, тъй като те имат пряка връзка с гражданите и могат да реализират политики на местно ниво.Съветниците одобриха също Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021–2027 г. за 2025 година. Докладът проследява напредъка по стратегическите приоритети на общината.На днешното заседание бяха представени актуални данни за изпълнението на проекти с европейско финансиране. Това стана на днешното заседание на комисията по "Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към Общинския съвет. През 2026 г. Общината изпълнява 62 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност близо 130 млн. евро. Проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост са общо 47 на обща стойност близо 73 млн. евро. Над 51 млн. евро са средствата по Програма "Развитие на регионите“, в рамките на която се изпълняват 3 проекта.По Програма "Развитие на човешките ресурси“ се реализират 2 проекта на обща стойност над 2,6 млн. евро. Изпълняват се и по един проект съответно по програмите "Храни и основно материално подпомагане“, "Техническа помощ" и "Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ за близо 2,5 млн. евро. Общината работи също по 7 международни проекта, възлизащи на над 676 хил. евро.