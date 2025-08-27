ЗАРЕЖДАНЕ...
Варна ще се включи в едно от най-големите културни събития в страната – Station Street Festival
От 4 септември (четвъртък) в продължение на четири дни всяка вечер любителите на хубавата музика ще имат възможността да се насладят на международната програма на фестивала, която включва световни изпълнители. За "живата връзка“ е избрано най-достъпното и емблематично място в града, с цел да осигури удобство и свободен достъп за всеки, който желае да бъде част от вече набралата популярност "Station Street“.
Събитието във Варна се реализира с подкрепата на дирекция "Култура и духовно развитие“ – Община Варна, а международната музикална програма в Пловдив е по проект от Национален план за възстановяване и устойчивост, създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU.
"Station Street Festival“ 2025 е събитие, което осигурява сцена на световната музика, култура и изкуство. От 4 до 8 септември 2025 г. в Пловдив, под мотото "Градска култура без граници!" ще се проведе неговото трето издание. Музикалният календар на форума включва изпълнители от България, Франция, Алжир, Нидерландия, Гърция, Испания, Великобритания, Мали и Италия. Сред обявените имена са DJ триото Acid Arab, пост-пънк сензацията от Ротердам Tramhaus, гръцките стоунър рокери 1000mods, соул певицата Shirley Davis & The Silverbacks, както и италианците New Candys с чисто новия им албум. В музикалния афиш на събитието е отредено и специално място на българските изпълнители, сред които са ТДК, Nicka, Цар Плъх и др.
