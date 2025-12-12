Варна ще търси пари по програма за предотвратяване на извънредни ситуации
Процедурата стартира на 1 декември 2025 г. по Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027. Предвиденият за Варна ресурс е близо 80 хил. лева, които ще подпомогнат работата на регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ и доброволните структури към общината.
Общият бюджет на процедурата е 14 млн. лв., а крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 януари 2026 г. Допустими кандидати са Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ и 27-те регионални дирекции в страната, които работят задължително в партньорство с общините от съответните области. В рамките на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна попадат общо 12 общини.
Целта на проекта е да укрепи капацитета на екипите на местно и регионално ниво – служители от дирекциите, общинските администрации и доброволните формирования. Това ще бъде постигнато чрез специализирани обучения, практически учения, участие в международни програми за обмен на опит, както и чрез внедряване на доказано ефективни международни практики. Очаква се подобрената координация между институциите да доведе до по-бърза и адекватна реакция при природни бедствия, пожари и други кризисни ситуации.
Процедурата предвижда финансиране за закупуване на пожарно и спасително оборудване, защитни средства, специализирана техника, както и за информационни кампании за привличане на доброволци. Допустими са и ремонтни дейности, които могат да достигнат до 30% от преките разходи.
Община Варна планира да кандидатства като партньор с дейности като участие в международни обучения, закупуване на ръчни бензинови триони, преносими бензинови помпи за вода, преносими акумулаторни гръдни пожарогасители, компютърно оборудване и ремонт на контейнери.
Продължителността на проектите може да бъде най-късно до 31 декември 2028 г., като съфинансиране не се изисква.
