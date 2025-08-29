Според последните данни за периода януари 2024 - юли 2025 г. в България функционират 1626 приемни семейства, но близо 24% от тях са без настанени деца.Варна е сред областите с най-голям брой приемни семейства – 113, като през юли 2025 г. 13 деца са били настанени, а 12 са напуснали системата на приемната грижа.В 15 семейства в областта към момента няма настанени деца.Данните станаха ясни от работна среща в Община Варна, посветена на проблемите на приемните семейства и възможностите за тяхното решаване. Очертана беше необходимостта от промени в социалното законодателство, които да дават възможност приемните родители да сключват трудови договори. Отбелязана беше и нуждата от популяризирането на приемната грижа сред обществото, за да бъдат постепенно изличени предразсъдъците спрямо хората, които отдават времето и енергията в приемна грижа за деца.