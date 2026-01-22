Варна да се включи като партньор в международния проект FRONT + по програма "Хоризонт Европа“. Инициативата, предложена от общинските съветници Биляна Раева, Давид Киркоров и Георги Кулински, беше одобрена от членовете на ПК "Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към Общински съвет – Варна.Предложението е продиктувано от необходимостта от разработване и прилагане на алтернативни методи за транспорт в района на Аспаруховия мост и Варненското езеро. Темата беше поставена на дневен ред на заседанията на Работната група, създадена специално за изясняване на техническото състояние на съоръжението.Община Варна е получила покана от Организацията от европейските градове и региони за иновативни транспортни решения – POLIS. Поканата предвижда Варна да се включи като партньор в международен консорциум, който ще подготви и реализира проектно предложение по "Хоризонт Европа“. Проектът FRONT + е с планирана продължителност от 60 месеца и общ бюджет в размер на 9,250 млн. евро. От тях близо 160 хил. евро са предвидени за Община Варна, като финансирането е 100% безвъзмездна финансова помощ.Консорциумът включва общо 23 партньори – общини, развойни организации и частни компании от различни европейски държави. Сред водещите градове в проекта са Истанбул (координатор), Амстердам, Барселона и Рига, а сред градовете последователи, които ще адаптират и внедряват вече разработени решения, са Риека, Берген, Каламата и Варна. Основният фокус е върху пристанищните градове и зони, които генерират между 60 и 70% от местните емисии, като същевременно поддържат критична инфраструктура – транспорт, енергия и логистика, в условията на все по-строги изисквания на ЕС.Проектът FRONT + ще разработва и тества в реална градска среда интегрирани подходи за интелигентна логистика, енергийна ефективност, декарбонизация на пристанища и железопътна инфраструктура. Чрез обединено търсене на иновативни решения от няколко града се цели да се намали пазарната фрагментация и да се подкрепят европейски и местни компании. Проектът ще прилага поетапен подход с реални пилотни дейности и се очаква да доведе до намаляване на въглеродните емисии с над 170 000 тона CO₂ годишно.В рамките на FRONT + Варна ще участва като град последовател, което ще ѝ осигури пряк достъп до вече тествани и готови за внедряване решения за устойчива мобилност, енергийна ефективност и цифрова устойчивост. Участието ще подпомогне подготовката на общината за по-строгите изисквания на ЕС до 2030 г., включително в чувствителни зони като района на Аспаруховия мост. Очакваните ползи за хората включват по-чист въздух, по-малко задръствания, по-ниски енергийни разходи и по-сигурни публични услуги.За града проектът ще донесе готови решения и модели за енергийно обновяване на цели райони, съвременни инструменти за подобряване на логистиката и мобилността, както и експертна и техническа подкрепа от утвърдени европейски организации като ICLEI и NetZeroCities. Проектът ще намали риска при бъдещи инвестиции и ще изгради административен капацитет за справяне с европейските изисквания. Допълнителна възможност е участието на местни иновативни компании в конкурси за пилотни решения на стойност 2,5 млн. евро, се посочва още в предложението на тримата съветници.