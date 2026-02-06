Варна има специално изложбено пространство, което представя шедьоври на световната графика. Под мотото "Вечни теми, нови форми“ Галерията за графично изкуство откри снощи постоянната си експозиция, разположена в една от залите на Градската художествена галерия "Борис Георгиев“. Колекцията съдържа творби от фонда на галерията, носители на Голямата награда на град Варна от Международното биенале на графиката от неговото първо издание през 1981 г. до последното 23-то издание на форума през 2025 г.Сред гостите на откриването бяха заместник-кметът Павел Попов и директорът на дирекция "Култура и духовно развитие“ Светослава Георгиева, художникът Христо Кърджилов, чиято творба е сред изложените, Любен Генов – председател на Съюза на българските художници - съучредител и партньор на Международното биенале на графиката във Варна.Концепцията за създаването на постоянната експозиция е на директора на Галерията за графично изкуство Валери Чакалов. По думите му колекцията изследва границите на графичния език и дава нови перспективи пред художественото ни наследство. Така галерията не просто ще съхранява ценните произведения на изкуството, но ще бъде съвременно, професионално и комуникативно пространство, което ще допринесе за поддържане духа и традициите на графичното творчество във Варна.Галерията за графично изкуство във Варна е основана с решение на Общинския съвет през 1997 г. по предложение на художника Венцеслав Антонов, който е неин дългогодишен директор. Основната дейност е организирането на Международното биенале на графиката, съвместно с Община Варна, Министерство на културата, Съюза на българските художници и е под патронажа на кмета на Варна. Фондът е формиран от откупени творби и дарения от художници, музеи, държавни и общински институции.Посетителите могат да проследят развитието на световното графично изкуство и променящите се естетически и философски търсения на авторите от края на XX век до днес. От първите носители на Голямата награда – цветният офорт "Катедрала“ на Тодор Панайотов и "Раждане“ на словашкия график Винцент Хложник до линогравюрата на Олесия Джурайева "Разтвори се в момента“, която бе отличена сред над 500 творби на близо 60 автори на миналогодишното биенале – изложените творби утвърждават Варна като световен център на графичното изкуство. Сред имената в престижната селекция са още Златка Дъбова (България), Миодраг Джурич-Дадо (Сърбия/Франция), Стоимен Стоилов (България/Австрия), Кунито Нагаока (Япония), Стоян Цанев (България), Иржи Андерле (Чехия), Симеон Венов (България), Зоран Тодович (Сърбия), Георги Лечев (България), Ерих Щайнингер (Австрия), Роберт Янчович (Словакия), Тошио Йошизуми (Япония), Христо Кърджилов (България), Томиюки Сакута (Япония), Мице Янкуловски (Северна Македония), Патипон Супанпонг (Тайланд).Постоянната експозиция "Вечни теми, нови форми“ се реализира в рамките на Проектно предложение за изпълнение на инвестиция "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“, финансирано от Европейския съюз по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.