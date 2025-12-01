Варна също излиза на протест!
©
Той ще се състои днес, от 18 часа пред сградата на Областна администрация.
"Протестът е отворен към всички, които не приемат бюджета, защото искат конкурентна икономика и справедливи доходи.", казват организаторите.
Протести ще има в редица български градове - София, Пловдив и други. Във Варна се очаква изявление към гражданите да направи и кметът на града, Благомир Коцев.
По-рано, днес на влизане в общината, кметът заяви: "Подкрепям всяко легитимно и мирно недоволство, което изразява волята на гражданите. Този протест е справедлив. Виждаме несправедливостите в бюджета, арогантността на управляващите. Подкрепям хората от ПП–ДБ, подкрепям и варненци, които днес ще се съберат пред областната администрация и може би пред общината – ще сляза да ги подкрепя.
Той призова протестиращите "да не се страхуват" и "да устояват правата си и принципите на демокрацията". "Когато прекалят онези, които прекаляват с властта, хората го разбират и идва моментът, в който излизат и казват своята дума."
Още по темата
СДВР: На протеста в "Триъгълника на властта" днес ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове
14:02
Петър Витанов: Протестът от "триъгълника на властта" създаде една изцяло нова политическа ситуация
12:16
Още от категорията
/
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана, за да се отнеме вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна
14:30
Европрокуратурата обвини бивш кмет на Варна и областен управител в измама заради рибарско пристанище. Искали да приберат 3,4 млн. евро
10:28
Вижте времето във Варна
30.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Коцев: Нямам търпение да съм отново сред вас!
21:30 / 30.11.2025
Бивша служителка на Община Варна: Събраните пари за гаранцията на...
17:50 / 30.11.2025
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре
12:44 / 30.11.2025
Вижте времето във Варна
08:48 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.