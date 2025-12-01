Сподели close
Варненци също готови да излязат на протест срещу проекта за държавен бюджет.

Той ще се състои днес, от 18 часа пред сградата на Областна администрация.

"Протестът е отворен към всички, които не приемат бюджета, защото искат конкурентна икономика и справедливи доходи.", казват организаторите.

Протести ще има в редица български градове - София, Пловдив и други. Във Варна се очаква изявление към гражданите да направи и кметът на града, Благомир Коцев.

По-рано, днес на влизане в общината, кметът заяви: "Подкрепям всяко легитимно и мирно недоволство, което изразява волята на гражданите. Този протест е справедлив. Виждаме несправедливостите в бюджета, арогантността на управляващите. Подкрепям хората от ПП–ДБ, подкрепям и варненци, които днес ще се съберат пред областната администрация и може би пред общината – ще сляза да ги подкрепя.

Той призова протестиращите "да не се страхуват" и "да устояват правата си и принципите на демокрацията". "Когато прекалят онези, които прекаляват с властта, хората го разбират и идва моментът, в който излизат и казват своята дума."