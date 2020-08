© Варна е един от най-красивите и динамично развиващи се български градове. В морската столица на България има паркове и детски площадки в изобилие, открити и закрити басейни, а булевардите са широки и обновени. Това се отбелязва във видео визитка на Варна в интернет платформата Bulgaria wants you, която има амбицията да върне българите от чужбина, съобщава Дарик Варна.



Скоро до Варна ще се стига по две магистрали. Градът е на второ място у нас по показатели като пазар на труда, култура, образование и инфраструктура.



Населението на Варна постоянно нараства, а градът е привлекателен и дом за близо 50 000 чужденци, се отбелязва още в близо 3-минутното видео.



Приложението Bulgaria wants you е създадено от Сдружение "ДНК" (Движение за национална кауза) и е насочено към наши сънародници, които са напуснали страната през последните 30 години. Платформата съдържа видео визитки на най-големите градове у нас, както и възможностите за професионална реализация и свободни позиции във водещи за всеки регион компании. Платформата дава информация за градската среда и инфраструктура, за възможностите за наемане на жилища, за училища, детски градини и т.н. На сайта ще бъдат качени и обяви за работа от страна на бизнеса, който търси служители.



Таргетът на ДНК са всички българи, напуснали страната след 1989 година. Според проучване, направено от сдружението, 35% от анкетираните наши сънародници, които в момента живеят и работят навън са заявили, че искат или обмислят връщане в родината.