Варна загуби един от най-добрите водачи на излети сред природата. Това става ясно от публикация на основаното пред 1927 година туристическо дружество "Родни балкани“:

С много болка съобщаваме, че почина нашият уважаван и обичан приятел и колега Атанас Димитров!

Погребението ще бъде утре, 24.01.2026 в 14:00, Зала на гробищен парк "Тополи".

Светъл път, Насе!