Вчера си е заминал един прекрасен човек. Невероятен.Светъл път, скъпа Снежинка Кадиева. Помогна на всеки, който имаше нужда, научи хиляди как да обичат туризма, беше изключително добър и честен човек и ще те носим в душите си. Ще липсваш много. Много!Поклонението ще е на 17.01. от 13:00 в ритуална зала на старите гробища в морския град.От катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" на Икономическия университет във Варна подчертават, че доц. д-р Снежинка Кадиева, бе професионалист от световна величина, колега с безкрайна човечност и обичан преподавател! Уважаван човек с голям принос и отдаденост в професията!