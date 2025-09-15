Въпреки че пикът на сезона вече е зад гърба ни, хотелите по Северното Черноморие все още посрещат голям брой туристи. Времето е хубаво, цените - по-достъпни, и това задържа интереса на почиващите. Това каза за БНР Павлин Косев, председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.Той коментира и обнадеждаващата информация от летището, че всеки пети турист, пристигащ във Варна, е от Германия. Това показва, че ключовият за България германски пазар постепенно се възстановява, казва той.Възстановяването на германския пазар е положителен знак, но браншът не може да разчита само на едно силно лято. Туризмът изисква дългосрочна визия, категоричен е Косев.Нужни са устойчиви усилия, за да задържим и привличаме нови пазари, убеден е специалистът.След отпадането на традиционни пазари като руския и украинския, профилът на туристите става все по-разнообразен. Уикенд туристите, посетителите на фестивали и концерти, както и любителите на събитийния туризъм са все по-осезаема част от общата картина, подчерта Косев.Варна започва да се налага и като сватбена дестинация, което отваря нова ниша в сектора, подчерта още хотелиерът.Отворихме модерна сватбена зала, проектирана специално за такива тържества, и интересът е изключителен, сподели Косев. Все по-често младоженци от различни градове на България, както и международни двойки, избират морската столица за най-важния си ден. Причините са ясни – красивата морска гледка, разнообразието от локации и високото професионално ниво на сватбените организатори. Най-често сватбите събират между 80 и 120 гости. Но стандартните тържества вече са рядкост – все повече младоженци държат на оригиналност и ефектно представяне, разказа той.