Той коментира и обнадеждаващата информация от летището, че всеки пети турист, пристигащ във Варна, е от Германия. Това показва, че ключовият за България германски пазар постепенно се възстановява, казва той.
Възстановяването на германския пазар е положителен знак, но браншът не може да разчита само на едно силно лято. Туризмът изисква дългосрочна визия, категоричен е Косев.
Нужни са устойчиви усилия, за да задържим и привличаме нови пазари, убеден е специалистът.
След отпадането на традиционни пазари като руския и украинския, профилът на туристите става все по-разнообразен. Уикенд туристите, посетителите на фестивали и концерти, както и любителите на събитийния туризъм са все по-осезаема част от общата картина, подчерта Косев.
Варна започва да се налага и като сватбена дестинация, което отваря нова ниша в сектора, подчерта още хотелиерът.
Отворихме модерна сватбена зала, проектирана специално за такива тържества, и интересът е изключителен, сподели Косев. Все по-често младоженци от различни градове на България, както и международни двойки, избират морската столица за най-важния си ден. Причините са ясни – красивата морска гледка, разнообразието от локации и високото професионално ниво на сватбените организатори. Най-често сватбите събират между 80 и 120 гости. Но стандартните тържества вече са рядкост – все повече младоженци държат на оригиналност и ефектно представяне, разказа той.
