Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Официалното присъединяване на България към Еврозоната дойде и с промени за чейндж бюрата. Varna24.bg провери дали се спазват новите изискванията. Репортер на медията обходи обменните бюра в централната част на града. Не бяха констатирани нарушения.

От 1 януари таблата които показват курсовете. До края на миналата година бе нормално да се видят колко единици от една валута правят други единици от друга валута.

С официалното настъпване на еврото това се променя. Сега изискването е клиента да знае колко единици от дадена валута може да си купи с едно евро.

Такава е практика на страните от ЕС, които вече са в Еврозоната, като това улеснява всеки жител на държава-членка, който е на пътуване, на гости или по друга своя причина в друга страна.