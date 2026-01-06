Официалното присъединяване на България към Еврозоната дойде и с промени за чейндж бюрата.провери дали се спазват новите изискванията. Репортер на медията обходи обменните бюра в централната част на града. Не бяха констатирани нарушения.От 1 януари таблата които показват курсовете. До края на миналата година бе нормално да се видят колко единици от една валута правят други единици от друга валута.С официалното настъпване на еврото това се променя. Сега изискването е клиента да знае колко единици от дадена валута може да си купи с едно евро.Такава е практика на страните от ЕС, които вече са в Еврозоната, като това улеснява всеки жител на държава-членка, който е на пътуване, на гости или по друга своя причина в друга страна.