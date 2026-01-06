Varna24.bg провери дали чейндж бюрата спазват изискванията заради еврото
От 1 януари таблата които показват курсовете. До края на миналата година бе нормално да се видят колко единици от една валута правят други единици от друга валута.
С официалното настъпване на еврото това се променя. Сега изискването е клиента да знае колко единици от дадена валута може да си купи с едно евро.
Такава е практика на страните от ЕС, които вече са в Еврозоната, като това улеснява всеки жител на държава-членка, който е на пътуване, на гости или по друга своя причина в друга страна.
