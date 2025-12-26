Varna24.bg ви припомня: Кои бяха най-важните събития през март 2025 година?
Нека си припомним най-важното от Варна от март 2025 година:
Екопарк - Варна затваря врати
Тази язва във Варна влезе в полезрението на управляващите
Рухна таван на подлез във Варна
Преди началото на лятото: Търсят решения за чистотата на морето пред Варна
ЖП гара - Варна става на 100 години
Мотор се размаза при катастрофа на голям варненски булевард
Няма да повярвате какво видяха хората в Максуда
Солена глоба заради непочистената в зимния ад на февруари Варна
