Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Дни преди стартта на новата 2026 година, да погледнем назад към събитията, които през отминалата 2025-а. Varna24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се във Варна през изминалата година.

Нека си припомним най-важното от Варна от март 2025 година:

Екопарк - Варна затваря врати

Тази язва във Варна влезе в полезрението на управляващите

Рухна таван на подлез във Варна

Преди началото на лятото: Търсят решения за чистотата на морето пред Варна

ЖП гара - Варна става на 100 години

Мотор се размаза при катастрофа на голям варненски булевард

Няма да повярвате какво видяха хората в Максуда  

Солена глоба заради непочистената в зимния ад на февруари Варна