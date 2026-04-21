София Бакалова, възпитаник на школа по фотография "Позитив“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, спечели специалната награда на Кмета от XXV Национален ученически конкурс за художествена фотография "Моята България“. Кадърът, който впечатли оценяващата комисия, бе озаглавен "Летен пейзаж“. Наградата й бе връчена от г-жа Димитричка Ганева, главен експерт в дирекция "Образование и младежки дейности“ на Община Варна.

Г-жа Ганева връчи и специалната награда на Националния дворец на децата. Тя отиде при Георгия Стоянова от ЕГ "Васил Карагьозов“, гр. Ямбол.

В тазгодишното издание на конкурса жури, председателствано от Албена Маркова, разгледа и оцени творбите на общо 190 млади фотографи от 45 населени места в страната.

Имената на всички отличени може да намерите в официалната уеб страница на ОДК.

Церемонията по награждаване на лауреатите се състоя в концертната зала на Младежки дом – Варна. В програмата взеха участие възпитаници на Танцов ансамбъл "Българче“, ДВА "Сребърни звънчета“ и балет "Вива денс“.