Варненци: Безобразие, откъснати сме от света, до нас се достига само с танк!
Теренът е проходим единствено за танкове или тежка верижна техника. Дори и линейки, няма как да стигнат до хората, става ясно още от техните думи. Съдовете за смет преливат, явно и фирмата за чистота, не иска да замърсява камионите, за да си свърши работата, е видно от снимките, които живеещите в района изпратиха.
"Каним властимащите да ни дойдат на гости, за да ги видим как ще стигнат до нас“, с ирония обясняват още хората.
Проблемът с улица "Вилям Янсон“ се задълбочава. Още повече на фона на очаквани есенно-зимни дъждове.
Преди близо месец писахме за случая, но гледката става още по-трагична.
Варненец с шокиращи думи: Разминахме се на косъм с по-голяма трагедия при ралито край Аладжа манастир
06.10
Варненци: Такива гледки няма във "Владиславово" и "Аспарухово", където районните кметове са от ГЕРБ
02.09
