"Абсолютно безобразие! Седмици наред сме откъснати от света. Цялата улица е в кал“, разказват варненци, които живеят край "Спортпалас“. Това е улица "Вилям Янсон“, която е достойна за декор за Виетнамската война – кал, тиня, вода. Живеещите там обясняват, че държат колите си на 200-300 метра, тъй като няма как да стигнат с тях до домовете си.Теренът е проходим единствено за танкове или тежка верижна техника. Дори и линейки, няма как да стигнат до хората, става ясно още от техните думи. Съдовете за смет преливат, явно и фирмата за чистота, не иска да замърсява камионите, за да си свърши работата, е видно от снимките, които живеещите в района изпратиха."Каним властимащите да ни дойдат на гости, за да ги видим как ще стигнат до нас“, с ирония обясняват още хората.Проблемът с улица "Вилям Янсон“ се задълбочава. Още повече на фона на очаквани есенно-зимни дъждове.