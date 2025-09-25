ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненци: До кога с такива наглеци?!
Бусовете, които не са и с варненска регистрация, са паркирани на сянка в тревната площ в кв. "Трошево", край улица "Фантазия".
От кадъра става ясно, че не стига, че е грозно, като постъпка, но и пречи на хората, които искат да разходят домашните си любимци.
Варненци са категорични, че такива гледки ще стават все по-чести, особено с наближаване на пускането на Зелената зона. Тя ще "изгони" много от колите в обхвата й в квартали, където паркирането е безплатно. Така там ще настане ад. Заради това настояват компетентните органи да започнат да си вършат съвестно и редовно своята работа, като глобяват такива нарушители.
Припомняме, че преди месец ви информирахме за подобен бус - също извън обхвата на Синята зона. Паркиран бе неправилно. Хората, които ни подадоха сигнала, разказаха, че след нашата публикация той е бил изместен.
