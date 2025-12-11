Варненци: Докога с това безобразие – при дъжд няма къде да се подслоним
©
"В дъждовен ден няма къде да се подслоним. До кога ще продължава това безобразие?“, питат хората.
От сигнала им до Varna24.bg става ясно, че преди дни на обръщача на автобусите на "Галата“ е трябвало да отидат до отсрещния спиркозаслон, тъй като там, където са били, такъв липсва.
"И другият не беше никак хубав, тъй като дъжда сече косо, заради вятъра. Заради това трябваше да се качим върху пейката“, допълниха хората.
За счупени спиркозаслони Varna24.bg нееднократно е сигнализирала. По крайните квартали на града повечето са потрошени.
"Как да слезем от колите и да се качим на автобусите, като няма грам отношение към нас от страна на Общината?! Така, че да не се жалват, че варненеца не иска да ползва градския транспорт. Той обаче не е само автобуси, но и спирки. А те са в окаяно състояние“, коментират още нашите читатели.
Тези дни Moreto.net съобщи, че финансовия ресурс по договора за поддръжка на спирките във Варна е изчерпан. Това отговаря общинската администрация на питане от общинския съветник Диян Атанасов. Договорът, по който са извършвани дейностите до момента, е сключен през месец април тази година след проведена обществена поръчка. Контрактът на стойност 150 хил. лева без ДДС е с ДЗЗД "Спиркозаслони Варна 2025“ и е за текущо възстановяване, техническо поддържане на спиркозаслоните във Варна. Продължителността е за срок от 12 месеца.
Още по темата
/
Яма зее на натоварена варненска улица, хората: Колко коли трябва да се потрошат, за да я оправят!
05.12
Още от категорията
/
Ексклузивно във Varna24.bg: Варненци сигнализират за голям проблем с таксуването в градския транспорт
09.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Благомир Коцев от Берлин: За да кажем, че имаме принос към победа...
21:59 / 10.12.2025
Многохиляден протест блокира центъра на Варна
18:54 / 10.12.2025
Ето докъде стигна българският кораб, плаващ към Антарктида
14:24 / 10.12.2025
Кръвта вода не става: Стара познайница на полицията отново е спип...
09:01 / 10.12.2025
Днес е ден на протести във Варна: Ето кога и къде
10:09 / 10.12.2025
Напредва ремонтът на този важна улица във Варна
08:54 / 10.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.