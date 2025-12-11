Изключително гневен сигнал отправиха варненци. Чрез него те зачекват един от големите проблеми на града – счупени и липсващи спиркозаслони."В дъждовен ден няма къде да се подслоним. До кога ще продължава това безобразие?“, питат хората.От сигнала им достава ясно, че преди дни на обръщача на автобусите на "Галата“ е трябвало да отидат до отсрещния спиркозаслон, тъй като там, където са били, такъв липсва."И другият не беше никак хубав, тъй като дъжда сече косо, заради вятъра. Заради това трябваше да се качим върху пейката“, допълниха хората.За счупени спиркозаслонинееднократно е сигнализирала. По крайните квартали на града повечето са потрошени."Как да слезем от колите и да се качим на автобусите, като няма грам отношение към нас от страна на Общината?! Така, че да не се жалват, че варненеца не иска да ползва градския транспорт. Той обаче не е само автобуси, но и спирки. А те са в окаяно състояние“, коментират още нашите читатели.Тези дни Moreto.net съобщи, че финансовия ресурс по договора за поддръжка на спирките във Варна е изчерпан. Това отговаря общинската администрация на питане от общинския съветник Диян Атанасов. Договорът, по който са извършвани дейностите до момента, е сключен през месец април тази година след проведена обществена поръчка. Контрактът на стойност 150 хил. лева без ДДС е с ДЗЗД "Спиркозаслони Варна 2025“ и е за текущо възстановяване, техническо поддържане на спиркозаслоните във Варна. Продължителността е за срок от 12 месеца.