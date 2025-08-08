Сподели close
"Преди седмици - около 2 месеца и половина, кърпиха тази улица, а сега ще я ремонтират. Това е двойна работа!", коментират наблюдателни варненци, като според тях това си е някаква чиста далавера - веднъж се плаща за едно, а след малко време се дават пари пак за същото.

Хората визират улица "Поп Димитър". Вчера от Varna24.bg ви информирахме, че на 13 август започва основен ремонт на пътната артерия.

Преди два месеца и половина обаче по нея бяха правени кръпки. Това става ясно от разкази на очевидци, които живеят в района. Тогава частичния ремонт на ул. "Поп Димитър" бе съобщен от Община Варна като част от цялостната картинка на рехабилитационните дейности, които ще се случат в район "Младост".