Варненци: Двойна работа - преди седмици кърпиха тази улица, а сега ще я ремонтират
Хората визират улица "Поп Димитър". Вчера от Varna24.bg ви информирахме, че на 13 август започва основен ремонт на пътната артерия.
Преди два месеца и половина обаче по нея бяха правени кръпки. Това става ясно от разкази на очевидци, които живеят в района. Тогава частичния ремонт на ул. "Поп Димитър" бе съобщен от Община Варна като част от цялостната картинка на рехабилитационните дейности, които ще се случат в район "Младост".
