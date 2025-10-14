ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненци: И как така от години ставаше за пиене, а сега не?
"Че като имаше кранове, сякаш можеше да се пие..."
"И как така от години ставаше за пиене, и сега като построиха блоковете вече водата не е годна?"
"Преди строежа, водата беше годна за пиене. Сега НЕ. Това е престъпление срещу Природата и се убеждавам, колко много боклук е дошъл да живее във Варна!"
