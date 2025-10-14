Чешмата в района на "Дом Младост" осъмна без кранове. За това съобщиха хора преди дни. "Няма кранове, няма и вода", написа лаконично жена, а постът й събуди възмущението на варненци:"Че като имаше кранове, сякаш можеше да се пие...""И как така от години ставаше за пиене, и сега като построиха блоковете вече водата не е годна?""Преди строежа, водата беше годна за пиене. Сега НЕ. Това е престъпление срещу Природата и се убеждавам, колко много боклук е дошъл да живее във Варна!"