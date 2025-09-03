Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Варненци видяха притеснително разминаване между електронните табели по спирките и приложението "Варна трафик".

Хората са категорични, че това е изключително голям проблем, още повече, че сме на прага на учебната година.

"По-големите учениците масово се предвижват с автобуси и разчитат за информация на сайта. Така те ще закъсняват и ще изпускат рейса", коментират читатели на Varna24.bg, които сигнализираха за проблема.

"Пенсионерите не ползват приложението, пък и не бързат за училище. Не така е при децата, които - както всеки знае, те често закъсняват и ако не бъдат синхронизирани двете информации - между таблата по спирките и в сайта, тяхното закъснение ще е още по-голямо", аргументират се хората.

Те апелират общинската власт да назначи проверка, за да бъдат изчистени тези разминавания, касаещи маршрута на превозните средства на градския транспорт във Варна.

Във Варна обаче има и друга платформа, която дава по-изчерпателна информация за автобусите в реално време в града. Това е "Бус Варна".

Така че всеки има избор къде да провери за рейса, който го интересува. Най-важното е да не забравя, че все пак градският транспорт зависи от трафика на улицата, зависи и от поведението на пътниците, от светофарите, задръстванията, а и не той чака пътници, а пътниците чакат рейса.