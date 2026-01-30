Свастика е изрисувана на чешмичката до Планетариума в Морската градина. За нацисткия символ сигнализират граждани в писмо доПреди да придобие обаче тази негативна конотация, свързана с Третия райх, свастиката е била изключително популярен символ. Любопитно е, че се среща, независимо накъде е завъртяна, в различни народи по света: завъртяна по часовниковата стрелка - по-често се свързва с мъжкото начало, съзидание, слънцето, а завъртяна обратно на часовниковата стрелка - символизира деструкция, преход, женското начало, луната.В древния санскрит свастиката означава благополучие, добро съществуване, късмет и вечна победа. В източните религии е символ на Буда (често изобразяван върху стъпалата му), добър късмет, просперитет, изобилие.В древна България е знак за небесно покровителство, енергията на живота, Млечния път, хармония, защита, често в народни носии.