"Какъв е този знак? Сякаш е от времето на Втората световна война!", питат варненци, които изпратиха снимката. Той се намира в Морската градина, на алея край бул. "Приморски", в близост до кръстовището с ул. "Александър Батенберг".Знакът е изключително очукан, ръждив, но се вижда за какво е служил: Морската градина е за разходка на кучета на повод.Повечето варненци не са запознати, но според Закона за ветеринарномедицинската дейност - чл. 177., ал. 1, е забранено извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник, както и разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци.