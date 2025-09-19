"Книгите са стотици, прибрахме и разнесохме поне половината, но човекът е починал и майсторите продължават да оставят до контейнера и в него....много от тях вече са и на сметището....това е вече трети ден.", това разказаха живущи в "Младост", Варна.Много от хората вече са успяли да спасят част от книгите. Все пак те предупрежават желаещите да вземат книги да отбират внимателно, а не на сляпо. "Има страхотни книги! Ако някой е прибирал "на сляпо" да вземе някакви мерки - част от книгите са мокри, не влажни - мокри! В много от чувалите беше бъкано от хлебарки. Много хлебарки! Хванах две книги от единия чувал, все едно от страниците наизскачаха 4-5. Без да преувеличавам! Да не си напълните къщите, обезпаразитявайте стабилно!"