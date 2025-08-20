ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненци: Който се притеснява как ще бъде лев и евро от 1 януари, да отиде до Дунав мост
©
Те разказват, че за преминаването на съоръжението от Румъния към България, платили в леи, но рестото било върнато в леи и левове.
"Същото ще бъде и първия месец от следващата година, докато левовете не бъдат прибрани от банките. Магазините ще приемат левове, а ще връщат в евро, а когато то свърши - смесено. На пункта на Дунав мост бързо сметнахме, дали не са ни преметнали, но всичко беше точно", разказаха още варненци.
С усмивка съветват всеки, за когото националната валута е върха на българщината, да отидат отново в Румъния. След Дунав мост има два пункта за продажба на винетки за северната ни съседка. На едната - независимо, че е на територията на Румъния, приемат само левове и евро. "Така всеки ще може да се почувства изключително горд, че с български лев си е закупил нещо в чужда държава", обясняват хората.
Още по темата
/
Бивш социален министър: В 5 области 45% от населението са пенсионери, страхуват се, че еврото ще им намали пенсиите
19.08
Кредитен консултант: На пазара се наблюдава една лека истерия. Хората се тревожат и бързат да купят имот
19.08
Собственичка на ресторант: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
19.08
Ако след 10 години намерите в дома си левове или стотинки, стана ясно дали ще можете да ги обмените в евро
19.08
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
18.08
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как най-лесно и бързо можете да ги обмените в евро
18.08
Проф. Вюрмелинг съветва за еврото: Поддържайте висока ценова чувствителност след смяната на валутата, за да се избегне излишна инфлация
17.08
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Плажовете по Черноморието опустяха
12:24 / 19.08.2025
Едни цапат, други чистят, но картината във Варна не се променя
09:30 / 17.08.2025
Варненка с предупреждение, което уплаши всички: В този район обик...
14:05 / 16.08.2025
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват...
11:31 / 16.08.2025
Обновяването на плувен комплекс "Приморски" ще е 3 месеца
11:32 / 16.08.2025
Заснеха падащ метеорит край Варна?
07:39 / 16.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.