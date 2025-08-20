"Който се притеснява как ще се процедира след 1 януари, с реалното влизане на българия в Еврозоната и с плащането в левове и връщане в евро или в левове и евро, да отиде на Дунав мост. Там ще потренира", съветват варненци.Те разказват, че за преминаването на съоръжението от Румъния към България, платили в леи, но рестото било върнато в леи и левове."Същото ще бъде и първия месец от следващата година, докато левовете не бъдат прибрани от банките. Магазините ще приемат левове, а ще връщат в евро, а когато то свърши - смесено. На пункта на Дунав мост бързо сметнахме, дали не са ни преметнали, но всичко беше точно", разказаха още варненци.С усмивка съветват всеки, за когото националната валута е върха на българщината, да отидат отново в Румъния. След Дунав мост има два пункта за продажба на винетки за северната ни съседка. На едната - независимо, че е на територията на Румъния, приемат само левове и евро. "Така всеки ще може да се почувства изключително горд, че с български лев си е закупил нещо в чужда държава", обясняват хората.