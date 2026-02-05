Варненци: Коледно дърво през февруари, боклуците вече са над главите ни!
Проблемът с отпадъците става все по-сериозен. Той обаче не е само варненски, не е български, а касае всички големи урбанизирани региона.
В различни градски ареали по света наричат саркастично торбите в клоните "декорации“ по дърветата. Преди години екоактивисти, които са и собственици на магазин в Амстердам, Нидерландия, реализираха идея за намаляване на пластмасите, което да доведе и до намаляване на отпадъците – ден без найлонови торби. В търговския обект се предлагат над 700 продукта без изкуствена опаковка, а само в хартиена. Мярката бе на фона на нарастващата световна загриженост относно вредите, които пластмасовите отпадъци нанасят върху океаните, местообитанията и хранителните вериги. Учените предупреждават, че замърсяването с пластмаса е толкова широко разпространено, че рискува трайно замърсяване на природата.
Варненският свободен университет: Загубихме изследовател, оставил ярка следа в академичния живот
