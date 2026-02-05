"Боклуците вече са над главите ни! Прилича на коледно дърво, но пред февруари, и не е красиво, а сюрреалистично“, язвително отбелязват читатели на, които изпратиха фотоса. "Увитите между клоните на короната отпадъци изглеждат повече от зловещо, особено в тъмните часове на денонощието“, пишат те. Отбелязват, че "накиченото“ дърво е в центъра на града, в непосредствена близост до хотел "Черно море“.Проблемът с отпадъците става все по-сериозен. Той обаче не е само варненски, не е български, а касае всички големи урбанизирани региона.В различни градски ареали по света наричат ​​саркастично торбите в клоните "декорации“ по дърветата. Преди години екоактивисти, които са и собственици на магазин в Амстердам, Нидерландия, реализираха идея за намаляване на пластмасите, което да доведе и до намаляване на отпадъците – ден без найлонови торби. В търговския обект се предлагат над 700 продукта без изкуствена опаковка, а само в хартиена. Мярката бе на фона на нарастващата световна загриженост относно вредите, които пластмасовите отпадъци нанасят върху океаните, местообитанията и хранителните вериги. Учените предупреждават, че замърсяването с пластмаса е толкова широко разпространено, че рискува трайно замърсяване на природата.