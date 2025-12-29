Варненци: Къде изчезна глобусът на познанието?
©
Става въпрос на красив глобус – символ на познанието, с който завършва чешмата на гърба на Археологическия музей – на кръстовището на бул. "Съборни“ и ул. "Антим I“.
Нашите читатели обосновават думите си с кадър от Google maps, който показва, че преди той е бил на мястото си.
Чешмата е построена преди 1898 г. Била е вградена в североизточния ъгъл на оградата на Девическата гимназия (сега – Регионалния исторически музей във Варна). Сградата на Девическата гимназия е строена в периода 1892 – 1898 г. по проект на арх. П. Момчилов, а по това време, чешмата вече е съществувала. Изградена е изцяло от камък, с две каменни корита, като едното е било към двора на гимназията, а другото към улицата. В голям период от време, чешмата не е била действаща. През 1999 г., по инициатива на варненския археолог Иван Иванов, оградата е беше коригирана така, че чешмата да остане изцяло на улицата, извън парцела на РИМ-Варна. През 2000г., чешмата е реставрирана и захранена от пожарния водопровод на музея. Имаше е два чучура – от изток и запад. В момента те са премахнати и чешмата не работи, става ясно от специализирания сайт varnaheritage.
Състои се от цокъл, тяло и атика. На четирите страни на тялото, има по една плитка ниша, с профилна рамка, с кобиличен завършек. В долната и част е разположен чучура. Тялото завършва с пластичен корниз. Атиката над него е пирамидална, богато профилирана и завършва с глобус, който по тогавашната хералдика е символизирал познанието. Аналогичен пример е и чешмата в двора на Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковски".
В историческо отношение, обектът е ценен с това, че представлява великолепен пример на благоустрояването на града. Чешмите са били съществена част от градската култура на Варна през 18-ти и 19-ти век.
В градоустройствено отношение, чешмата е съществен елемент от благоустрояването на двора на бившата Девическа гимназия и по ул "Съборни".
Още по темата
/
Яма зее на натоварена варненска улица, хората: Колко коли трябва да се потрошат, за да я оправят!
05.12
Още от категорията
/
Катедралата стана галерия: Откриха първата филателна изложба на християнска тематика във Варна
08:43
Ето как е изглеждал центърът на Варна преди повече от 100 години и без един от настоящите символи
08:42
Обзорът на Varna24.bg: Кои бяха най-важните събития във Варна и региона през месец май 2025 година?
28.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Студ на Нова година във Варна, после тотален обрат
19:50 / 28.12.2025
Жълт код за силен вятър във Варна в понеделник
15:42 / 28.12.2025
Магьосник от Варна, предизвикал фурор в социалните мрежи, организ...
09:11 / 28.12.2025
Бурен вятър ни очаква днес, издаден е жълт код за област Варна
08:48 / 28.12.2025
Предупреждение за силен вятър утре във Варна
17:31 / 27.12.2025
Полицията откри издирваното момиче с увреждания във Варна
16:24 / 27.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.