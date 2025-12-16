Варненци: На този булевард няма място за линейки
Участъкът, който посочват, е по бул. "Цар Освободител“ – между ул. "Ген. Колев“ и "Дрин“. Само на метри от входа на Спешния център на Окръжна болница.
И въпреки, че булевардът е изключително широк, то заради зелената площ между двете платна, колите са в близост, така че при линейка да няма как да свият встрани.
Хората настояват компетентните органи да се самосезират и да решат големия проблем. "Решението е изключително просто – нужно е премахването на разделителната ивица или поне да е само един ред от дървета, и обособяване на нова лента. Сега всеки, който пътува знае, че там се получава огромна тапа. Трябва ли да се повтори трагичният случай от околовръстния път в Пловдив. Там мантинелите го правят изключително опасен, така че кола да няма къде да свие“, правят паралел читателите на Varna24.bg.
"Варна има множество недобре премислени пътни артерии, но този, поне лесно може да бъде преправен, тъй като широчината на булеварда е много голяма, но тези зелени площи между платната са изключително ненужни трябва да бъдат редуцирани, за да не се стига до трагичен инцидент – на издъхнал пациент в линейка, само на метри от входа на Спешното, защото бърза помощ е автомобил, а не хеликоптер, за да прелети над колите, които няма къде да свият“, коментират злъчно нашите читатели.
