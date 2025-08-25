Сподели close
"Къде изчезнаха кофите за боклук? Някой явно ги "сви", риторично и с малко ирония питат варненци.

Съдовете за смет - зелен и жълт, се намираха на ул. "Македония" в центъра на Варна, до оградата на Музикалното училище.

След като преди дни бе премахнат фургон, в който служителите на чистотата държаха метлите си и го ползваха за място за отдих в обедната почивка, изчезнаха и двата контейнера за разделно събиране на смет.

Този, който е за общи битови отпадъци, пък бе преместен.

"Явно при нас проблема с боклука е решен и съдовете за смет се намаляват", с насмешка коментират варненци. "Дано те са преместени в район, в който да има повече нужда от тях", допълват хората.