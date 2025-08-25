ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненци: Някой "сви" кофите за боклук!
©
Съдовете за смет - зелен и жълт, се намираха на ул. "Македония" в центъра на Варна, до оградата на Музикалното училище.
След като преди дни бе премахнат фургон, в който служителите на чистотата държаха метлите си и го ползваха за място за отдих в обедната почивка, изчезнаха и двата контейнера за разделно събиране на смет.
Този, който е за общи битови отпадъци, пък бе преместен.
"Явно при нас проблема с боклука е решен и съдовете за смет се намаляват", с насмешка коментират варненци. "Дано те са преместени в район, в който да има повече нужда от тях", допълват хората.
Още по темата
/
Контрера: София и Варна са по-мръсни при "Промяната", а милионите за чистота се увеличават и изтичат
07.08
Още от категорията
/
Варненец с предупреждение: Очакваме тази изключително натоварена улица да пропадне всеки момент и да остане изолирана
22.08
Вижте новата "Мис Варна"
22.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Варна започва собствена проверка за удареното от ток дете
09:21 / 24.08.2025
Седмицата завършва с приятни температури за плаж във Варна
08:36 / 24.08.2025
Студенти от Варна направиха приложение, което да следи колко чист...
09:45 / 23.08.2025
Ето какво време ни очаква днес във Варна
08:23 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне...
09:46 / 22.08.2025
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.