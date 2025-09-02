ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненци: Такива гледки няма във "Владиславово" и "Аспарухово", където районните кметове са от ГЕРБ
Хората са категорични, че това е дело на определени кръгове. "Живеем в района и няма как да го правим нито ние, нито наши съседи", обясняват хората, като съзират, че в дъното са някакви политически игри - определени групи искат да дискредитират общинската администрация, че не си върши добре работата.
"Явно се плаща на дадени лица, които да вадят боклука и да го разхвърлят. И се прави в точно определени райони - където кметовете са от политически формации, близки до управляващите в голямата община. Хората разказват още, че такива гледки има в район "Приморски", в "Одесос", но не и в "Владиславово", и "Аспарухово", където районните кметове са от ГЕРБ.
"Войната между партиите не трябва да се води за сметка на нас - гражданите. В момента обаче е видно, че е така, защото се нагнетява напрежение", коментират още нашите читатели.
Припомняме, че преди седмици публикувахме мнение на специалисти, които обясниха и техни гледни точки за това, как се образуват тези "язви" във Варна.
