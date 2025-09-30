ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненци: Такива маркировки по възлови кръстовища ще предпазват от катастрофи
"Не така е при пресичането на бул. "Цар Освободител" с бул. "Княз Борис I (при Икономическия университет). От Летния театър към Червения площад масово шофьорите, които са в дясна лента на светофара, продължават направо, без да свият леко вдясно и пресичат пътя на левия автомобил, тъй като се оказват в неговата лента.
Същото е и положението отново по бул. "Цар Освободител" при пресичането на "Пирин"/"Битоля" над Окръжна болница. Там пък левия автомобил в посока Проектантска организация, трябва леко да свие вляво, за да не се окаже пред дясната кола", пишат читателите ни.
Настояват прекъсната маркировка да бъде нарисувана по кръстовищата, защото така ще бъдат улеснени шофьорите.
"По-опитните във Варна знаят, тъй като шофират отдавна, но тези кръстовища са трудни за млади шофьори и особено за водачи, които не са от града", обосновават се нашите читатели.
Варненци: Такива гледки няма във "Владиславово" и "Аспарухово", където районните кметове са от ГЕРБ
