"Крайно време е за такива маркировки по възлови кръстовища. Те ще предпазват от катастрофи, тъй като повечето шофьори не знаят на къде продължава пътя и стават инциденти!". Това пишат читатели на, които изпратиха снимката. Тя е от кръстовището на улиците "Ген. Колев" и "Царевец". Тъй като "Ген Колев" прави леки чупки при пресичането на това сложно кръстовище - защото ул. "Царевец" е от двете страни на дерето, маркировката е върху кръстовището - прекъсната лента, така че водачите да знаят, че лентата, по която се движат свива леко. Така се избягват катастрофи, тъй като водачите карат в лентата си."Не така е при пресичането на бул. "Цар Освободител" с бул. "Княз Борис I (при Икономическия университет). От Летния театър към Червения площад масово шофьорите, които са в дясна лента на светофара, продължават направо, без да свият леко вдясно и пресичат пътя на левия автомобил, тъй като се оказват в неговата лента.Същото е и положението отново по бул. "Цар Освободител" при пресичането на "Пирин"/"Битоля" над Окръжна болница. Там пък левия автомобил в посока Проектантска организация, трябва леко да свие вляво, за да не се окаже пред дясната кола", пишат читателите ни.Настояват прекъсната маркировка да бъде нарисувана по кръстовищата, защото така ще бъдат улеснени шофьорите."По-опитните във Варна знаят, тъй като шофират отдавна, но тези кръстовища са трудни за млади шофьори и особено за водачи, които не са от града", обосновават се нашите читатели.