Варненци: Тази козирка е опасна за велосипедистите
Изключително е опасна за велосипедистите, тъй като е точно над велоалея. Причината е, че е ниска и колоездачът може да се удари в нея.
"Колеги я знаят и слизат от колелото си, като трябва да преминат“, обясниха велосипедисти, които задават и резонния въпрос: “Защо трябва да има препятствия по велоалеите?“.
Категорични са, че Общината трябва да следи за безопасността на гражданите, независимо дали са пешеходци, колоездачи или шофьори.
Настояват за спешни мерки за опасната козирка, защото е в район с много учебни заведения – Професионалната техническа гимназия и Колежът по туризъм.
