Улица, достойна за рекордите на Гинес, но със знак минус, посочиха читатели на"По нея тротоари почти няма, а е голяма, широка. Ако пешеходците, които вървят по асфалта, пострадат, отнесени от кола, чия ще е вината?!“. Това посочват нашите читатели. Улицата, която визират, е "Тролейна“.Място за тротоари има, но тях ги няма. Няма плочки, не са и асфалтирани, както се прави наскоро у нас, защото е по-евтино."Често покрай оградите са паркирани коли. За пешеходците места няма. Чудно е, че спрените автомобили не са глобявани, а все пак по тази улица често минават патрулки, тъй като на нея се намира варненския затвор?!“, маят се още нашите читатели.От думите им става ясно, че това е една от най-невралгичните пътни артерии във Варна – липсват освен тротоари, но и маркировки, пешеходни пътеки."Става за декор на филм за държави от третия свят, като човек никога няма да предположи, че това е важна улица за един средно голям европейски град, какъвто е Варна“, обобщават нашите читатели.