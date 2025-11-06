"Тази язва кога ще бъде премахната?“ Това пишат варненци, които изпратиха снимките до медията ни.Става въпрос за незавършен обект от времето на соца в "Кайсиева градина“. Той трябваше да бъде търговски дом, но така и не стана. Причината се таи в 90-те години на миналия век, когато обектът бе замразен, поради липса на средства, а след това така и не бе размразен. Администрацията на район "Владислав Варненчик“ е обезопасила опасната сграда, като е монтирана ограда, за да се спре достъпа на любопитни до вътрешността ѝ.Хората настояват местната власт да вземе присърце този проблем, тъй като района е комуникативен, има все повече млади семейства. Този изоставен обект само загрозява. Мнението им е, че или трябва да бъде съборен, или да бъде продаден, за да може да се завърши и да стане притегателен център.