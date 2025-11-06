Варненци: Тази язва кога ще бъде премахната?
Става въпрос за незавършен обект от времето на соца в "Кайсиева градина“. Той трябваше да бъде търговски дом, но така и не стана. Причината се таи в 90-те години на миналия век, когато обектът бе замразен, поради липса на средства, а след това така и не бе размразен. Администрацията на район "Владислав Варненчик“ е обезопасила опасната сграда, като е монтирана ограда, за да се спре достъпа на любопитни до вътрешността ѝ.
Хората настояват местната власт да вземе присърце този проблем, тъй като района е комуникативен, има все повече млади семейства. Този изоставен обект само загрозява. Мнението им е, че или трябва да бъде съборен, или да бъде продаден, за да може да се завърши и да стане притегателен център.
Виктор1
преди 14 мин.
Обекта не е общински, а частен. Още в началото на демокрацията е продаден, а новия собственик не е направил нищо, даже е изчезнал.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.