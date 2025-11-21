Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Тази дупка във Варна е много опасна – предпоставка е за катастрофи. Намира се на важно, възлово място - на завой е и няма видимост, така че някой ще си потроши колата в нея. Това пишат група варненци в сигнал до Varna24.bg.

"Кратерът се намира на завоя на бул. "Трети март“ и ул. "Вяра“. Предпоставка е за ПТП, тъй като няма никаква видимост, а е голяма и дълбока“, обясняват хората.

Сега е времето спешно да бъде запълнена тази яма – преди началото на зимния период. Времето е студено, вали и тази дупка ще става още по-голяма.