Тази дупка във Варна е много опасна – предпоставка е за катастрофи. Намира се на важно, възлово място - на завой е и няма видимост, така че някой ще си потроши колата в нея. Това пишат група варненци в сигнал до"Кратерът се намира на завоя на бул. "Трети март“ и ул. "Вяра“. Предпоставка е за ПТП, тъй като няма никаква видимост, а е голяма и дълбока“, обясняват хората.Сега е времето спешно да бъде запълнена тази яма – преди началото на зимния период. Времето е студено, вали и тази дупка ще става още по-голяма.