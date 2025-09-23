ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненци: Това ли е най-абсурдната пешеходна пътека?
"Повечето действия у нас са абсолютно безмислени, но това е един от върховете, които могат да се дадат като пример – как лявата ръка не знае какво прави дясната. Защо я има тази пътека, като пресичането й не води до никъде, освен че човек ще се забие в дървото", коментират читатели на Varna24.bg, които изпратиха снимка.
Още повече, че абсурдната пътека се намира край двора на Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов", като се очаква, че по нея всекидневно ще трябва да преминават ученици.
"Ясно е, че трябва да се гарантира безопасността на децата, но в случая за какво иде реч? Тази пътека е като оксиморон – безкраен миг, чист боклук, смешен плач, сладка отрова и др.", категорични са варненци.
