"Този пътен знак е много избледнял и може да стане причина за катастрофа", пишат читатели на Varna24.bg.

Указателната табела се намира на бул. "Сливница" между булевардите "Атанас Москов" и "Ян Хуняди".

Проблемът с пътните знаци е един от големите във Варна. Нееднократно сме сигнализирали за такива, които са невидими, заради клоните на дърветата.

Варненци апелират органите на реда, както и общинската власт да вземат нужните мерки.