"Тук се образува курган – прабългарска надгробна могила“, иронично пишат читатели на, като предлагат: "Най-добре е да се търси от дефекта – ефект: да се рекламира като старина“.Оставяйки майтапа настрана хората питат кога тази язва ще бъде премахната. Това е парцелът на бившото турско консулство във Варна, който се намира на бул. "Приморски" 21.Сградата там бе съборена преди 12 години. Тя бе в много лошо състояние - необитаема и опасна за преминаващите коли и пешеходци.Емблематичната за времето си къща е строена в периода 1899 - 1900 г. Била е собственост на богата турска фамилия, чиято дъщеря сключва брак с тогавашния турски консул във Варна Абуд Мамуди. Той на свой ред превръща зданието в център за дипломатически срещи. Там са гостували дипломати от различни страни и общественици.Сградата е извадена от списъка с архитектурни паметници на културата през 2004 г. Причината е, че част от имота попада в проекта за бъдещо разширение на булевард "Приморски" и се налага парцелът да бъде отчужден. Дори и притежателят на имота да реши да строи в бъдеще, той ще може да го направи само на част от парцела.Сега варненци питат: "Кога най-сетне там ще се ушири булевардът, за да не се образуват тапи преди светофара на басейн "Приморски“?“.