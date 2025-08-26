"Оцветяват дините, внимавайте!". Това пишат читатели наТе разказват, че случаите не са изолирани. Купили дини от две различни места и вътрешността им била нетипично червена. "Цветът бе толкова силен, чак нереален. Децата се радваха, но такова оцветяване не е нормално", коментират хората.Според тях дините са оцветявани с някакво хранително багрило - примерно степче за сок. Разреждат го с малко вода и посредством спринцовка е "инжектирано" в динята.Хората не вярват, това да е опасно, но все пак е някаква допълнителна захар, което не е добре за лица с инсулинова резистентност.