Варненци: Внимавайте с дините, оцветяват ги!
Те разказват, че случаите не са изолирани. Купили дини от две различни места и вътрешността им била нетипично червена. "Цветът бе толкова силен, чак нереален. Децата се радваха, но такова оцветяване не е нормално", коментират хората.
Според тях дините са оцветявани с някакво хранително багрило - примерно степче за сок. Разреждат го с малко вода и посредством спринцовка е "инжектирано" в динята.
Хората не вярват, това да е опасно, но все пак е някаква допълнителна захар, което не е добре за лица с инсулинова резистентност.
