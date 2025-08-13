Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"Българският синдром - наполовина свършена работа, отново изпъкна във Варна", пишат читатели на Varna24.bg, които изпратиха снимката.

Преди 20 дни от районното кметство "Одесос" се похвалиха, че след проверка на експерти по сигнали на граждани е премахнато заведение, завземащо тротоар на ул. "Одрин".

Собствениците на известното преди години заведение "Морски вълк" доброволно отстраниха дървената конструкция. Тротоарът е свободен за движение на пешеходците.

"Но след заведението висока, избуяла растителност пречи на пешеходците. Освен това не е премахната реклама, която е забучена на дърво. Това е като да бъде гримирано само половината лице на жена и тя да бъде убеждавана, че работата е свършена напълно", коментират нашите читатели.