Варненци: Защо нещата са наполовина свършени у нас?
Преди 20 дни от районното кметство "Одесос" се похвалиха, че след проверка на експерти по сигнали на граждани е премахнато заведение, завземащо тротоар на ул. "Одрин".
Собствениците на известното преди години заведение "Морски вълк" доброволно отстраниха дървената конструкция. Тротоарът е свободен за движение на пешеходците.
"Но след заведението висока, избуяла растителност пречи на пешеходците. Освен това не е премахната реклама, която е забучена на дърво. Това е като да бъде гримирано само половината лице на жена и тя да бъде убеждавана, че работата е свършена напълно", коментират нашите читатели.
