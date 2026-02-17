Варненци: Защо няма предупредителни знаци при такива ремонти, трошат се коли?
Иначе от централния варненски район информираха, че с асфалтиране на 207 кв.м. компрометирани участъци на улични настилки в 8 м.р. започна изпълнението на програмата за текущи ремонти и поддръжка в "Одесос“. Програмата включва запълване и асфалтиране на общо 3650 кв.м. дупки във всички микрорайони и трябва да приключи в края на март.
След обходи и анализ е изготвен списък с 23 обекта (улици и междублокови пространства) в район "Одесос“, които се нуждаят от основен ремонт. Предложението с посочените обекти е изпратено в Община Варна за одобрение и включване в капиталовата програма.
Списък на обектите, предложени за основен ремонт:
1. Основен ремонт на ул. "Девня “ - II етап.
2. Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублоково пространство заключено между ул.“Шейново“, Бул.“Княз Борис I ви“, ул.“Драгоман“, ул.“Петър Парчевич“; за обектът има Докладна записка и през 2024 год. от месец май по плана на 8- ми под район.
3. Основен ремонт и благоустрояване на междублоково пространство, в обхвата на карето бул. "Вл. Варненчик"/ул. "Акад. Н. Обрешков" /ул. "Поп Харитон" /ул. "Княз Черказки".
4. Основен ремонт и благоустрояване на междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Дрин"/ ул. "Проф. Фр. Жолио Кюри"/ ул. "Ген. Радко Димитриев"/ ул. "Братя Георгиевич" - Пространство около Детска градина №3 – "Звездичка".
5. Основен ремонт на ул. "Русе“ от ул. "Александър Дякович“ до ул. “Преслав“ +3РШ+1СК+1ДШ.
6. Основен ремонт на ул. "Бачо Киро“ от бул. "Христо Ботев“ до ул. “Козлодуй“ + 4РШ.
7. Основен ремонт на ул. "Цар Асен“ от бул. "Сливница“ до бул.“Цар Освободител“.
8. Основен ремонт на ул. "Околчица“ от ул. "Александър Дякович“ до ул. “Кап. Петко войвода“.
9. Основен ремонт на ул. "Прага“ от ул. "Русе“ до ул. “Кап. Петко войвода“.
10. Основен ремонт на ул. "Пирин“ от бул. "Сливница“ до бул. “Цар Освободител“.
11. Основен ремонт и благоустрояване на междублоково пространство с идентификатор 10135.51.109 - до ДГ №8 "Хр. Ботев".
12. Основен ремонт и благоустрояване на междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Дрин"/ул. "Христо Самсаров"/ ул. "Христо Попович"/ ул. "Радецки".
13. Основен ремонт и благоустрояване на междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Христо Попович"/ул. "Христо Самсаров"/ ул. "Никола Кънев" /ул."Парижка комуна".
14. Основен ремонт на ул. "Македония“ от бул. "Осми приморски полк“ до ул. “Пирин“.
15. Основен ремонт на ул. "Македония“ от ул. "Отец Паисий“ до ул. “Пирин“.
16. Основен ремонт на ул. "Бузлуджа“ от ул. "Козлодуй“ до ул. “Цариброд“.
17. Основен ремонт на ул. "Марица“ от ул. "Дебър“ до ул. “Цариброд“.
18. Основен ремонт на ул. "Панайот Медникаров“ от ул. "Христо Македонски" до ул. "Момчил Войвода".
19. Основен ремонт на ул. "Зограф“ от ул. "Тодор Влайков" до ул. "Петко Напетов".
20. Основен ремонт на ул. "Теодосий Търновски“ от ул. "Петко Напетов" до ул. "Академик Атанас Бешков".
21. Основен ремонт на ул. "Петко Напетов“ от ул. "Панайот Хитов" до ул. "Кракра".
22. Основен ремонт на ул. "Густав Вайганд“ от ул. "Хан Пресиян" до ул. "Христо Македонски".
23. Основен ремонт на ул. "Ангел Георгиев" от ул. "Парижка комуна" до ул. "Г. Бенковски".
