Жители на Варна реагираха остро на информацията, че на 9 март (понеделник) служителите на Градски транспорт планират протест, който включва и блокада на Аспарухов мост.

Варненци очакват истински транспортен хаос в делничния ден:

"Когато ние, живеещите в Аспарухово, Галата и вилните зони имаме нужда от подкрепа, никой не се отзовава. А при всички други протести сме потърпевши!"

"Какво сте се заяли с този мост.Кой от къде за каквото протестира все моста им виновен."

"Няма ли друго място. Все ние от квартала сме потърпевши. Стига с тоя мост, отидете пред общината!!!"

"Ако това се осъществи, ще настане пълен транспортен хаос във Варна"



Припомняме, че в понеделник служителите на Градски транспорт планират протестни дейности с искане повишаване на работните им възнаграждения.

Автошествието ще започне в 11:00 ч. от ул. "Тролейна“ №48 и ще премине по маршрута: ул. "Тролейна“ №48 – бул. "Христо Смирненски“ – ул. "Димитър Полянов“ – ул. "Георги Пеячевич“ – ул. "Девня“ – АМ "Черно море“ – Аспарухов мост. На моста ще се проведе протестен митинг от 12:00 до 18:00 ч.

 