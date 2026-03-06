Варненци бесни заради протеста, очакват пълен транспортен хаос в понеделник
Варненци очакват истински транспортен хаос в делничния ден:
"Когато ние, живеещите в Аспарухово, Галата и вилните зони имаме нужда от подкрепа, никой не се отзовава. А при всички други протести сме потърпевши!"
"Какво сте се заяли с този мост.Кой от къде за каквото протестира все моста им виновен."
"Няма ли друго място. Все ние от квартала сме потърпевши. Стига с тоя мост, отидете пред общината!!!"
"Ако това се осъществи, ще настане пълен транспортен хаос във Варна"
Припомняме, че в понеделник служителите на Градски транспорт планират протестни дейности с искане повишаване на работните им възнаграждения.
Автошествието ще започне в 11:00 ч. от ул. "Тролейна“ №48 и ще премине по маршрута: ул. "Тролейна“ №48 – бул. "Христо Смирненски“ – ул. "Димитър Полянов“ – ул. "Георги Пеячевич“ – ул. "Девня“ – АМ "Черно море“ – Аспарухов мост. На моста ще се проведе протестен митинг от 12:00 до 18:00 ч.
Виктор1
преди 2 ч. и 41 мин.
Общината може да реагира, да им увеличи с 5% заплатите и няма да има протест на Аспарухов мост.
