Варненци гневно: Тази стока поскъпна тихомълком
Цените на цигарите у нас са по-високи заради новите акцизни ставки. Те влязоха в сила след началото на 2026-та. При различните марки увеличението е различно, но при масовите цигари ръстът е между 10 и 20 евроцента на кутия.
За пушачите това означава осезаемо по-високи разходи. При консумация от една кутия дневно месечният разход вече достига около 114 евро, а на годишна база – близо 1387 евро.
Това няма да е последното поскъпване. Ще има плавно увеличение на ставките и през следващите години.
Възможен по-сериозен скок в цените обаче може да дойде от подготвяна европейска директива за повишаване на акцизите върху тютюневите изделия в рамките на Европейски съюз. Основната цел е ограничаване на заболяванията, свързани с тютюнопушенето. Очаква се при обсъжданията да се отчита покупателната способност в отделните държави.
Припомняме, че цигарите поскъпнаха два пъти през миналата година. Първото повишение беше през месец януари, когато минималният акциз за 1000 къса цигари стана 202 лв. Второто бе от 1 май 2025 г., като увеличението на цената им бе с 40-50 стотинки.
През миналата година правителството реши предвидените за 2026 г. ставки да влязат в сила още тогава. Така те поскъпнаха на 1 май, като общото повишение на цените на цигарите през 2025 година бе над 10%.
