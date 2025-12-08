Защо е оставен този опасен трап? Въпросът задават варненци, които изпратиха снимката доДупката е по бул. "8-ми Приморски полк“ на кръстовището с ул. "Арх. Ангел Леонкев“, на метри преди разклона за кв. "Виница“.Припомняме, че преди малко повече от месец там завършиха строително-монтажните дейности по доизграждане на ВиК-мрежата в града.Нашите читатели настояват за неотложни действия по запълването на дупката. Причината е, че тя е на завой, не се вижда и ако в последния момент шофьор реши да я избегне, то ще предизвика катастрофа, става ясно от мнението на варненци, които изпратиха снимката до нашата редакция.