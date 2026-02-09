Варненци изразиха готовност за блокада на бул. "Княз Борис I".Повод е лошата инфраструктура в района на Траката.Положението в района на ул. "Бистра" е под всякаква критика. След ремонти от ВиК пътят беше оправен, но след това отново разкопан от Енерго-Про за присъединяване на нови кооперации. В момента газим в кал, не можем да разхождаме домашните си любимци, децата ни са постоянно с кални обувки, а колите са в трагично състояние.Имаме множество сигнали и обещания, но резултат няма.Последното обещание от Енерго-Про беше, че пътят ще бъде оправен до 27.01.2026 г., но до момента няма никакви действия.Моля за съдействие и публичност.