Варненец сигнализира, че на един от популярните до града плажове има теч, който попива в пясъка.Мъжът написа:ЦЕНТРАЛЕН ПЛАЖ ФИЧОЗА!Десетки от нас са виждали тази гледка.Споделете дали някой е подал сигнал.Според мен си текат фекалии , впредвид станцията над шахтата!На това уникално място текат фекалии по пясъка!И никой нищо.Ивайло Маринов , благодарихте ми за сигнала преди време... До днес промяна няма.При Вас някаква информация защо се замърсява по този отвратителен и опасен за здравето начин!По случая е извършена проверка от Районната администрация на 19.01.2026 г., при която е съставен констативен протокол. Още същия ден протоколът е изпратен, заедно с официално писмо за сигнал и извършване на проверка, до РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция "Черноморски район“ – Варна.На 21.01.2026 г. служители на Басейнова дирекция са извършили проверка на място, като са взети проби за анализ.На 26.01.2026 г. е проведена и съвместна проверка на място със служители на РИОСВ.С последващи официални писма сме уведомени от компетентните институции, че не е установено замърсяване.