Варненец сигнализира, че на един от популярните до града плажове има теч, който попива в пясъка.

Мъжът написа:

ЦЕНТРАЛЕН ПЛАЖ ФИЧОЗА!

Десетки от нас са виждали тази гледка.

Споделете дали някой е подал сигнал.

Според мен си текат фекалии , впредвид станцията над шахтата!

На това уникално място те

кат фекалии по пясъка!

И никой нищо.

Ивайло Маринов , благодарихте ми за сигнала преди време... До днес промяна няма.

При Вас някаква информация защо се замърсява по този отвратителен и опасен за здравето начин!

Кметът на района, Ивайло Маринов е разпоредил незабавна проверка по случая. Той обясни още: 

По случая е извършена проверка от Районната администрация на 19.01.2026 г., при която е съставен констативен протокол. Още същия ден протоколът е изпратен, заедно с официално писмо за сигнал и извършване на проверка, до РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция "Черноморски район“ – Варна.

На 21.01.2026 г. служители на Басейнова дирекция са извършили проверка на място, като са взети проби за анализ.

На 26.01.2026 г. е проведена и съвместна проверка на място със служители на РИОСВ.

С последващи официални писма сме уведомени от компетентните институции, че не е установено замърсяване.