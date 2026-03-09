Варненци искат проверка: Замърсява ли се един от популярните плажове до града?
Мъжът написа:
ЦЕНТРАЛЕН ПЛАЖ ФИЧОЗА!
Десетки от нас са виждали тази гледка.
Споделете дали някой е подал сигнал.
Според мен си текат фекалии , впредвид станцията над шахтата!
На това уникално място те
кат фекалии по пясъка!
И никой нищо.
Ивайло Маринов , благодарихте ми за сигнала преди време... До днес промяна няма.
При Вас някаква информация защо се замърсява по този отвратителен и опасен за здравето начин!
Кметът на района, Ивайло Маринов е разпоредил незабавна проверка по случая. Той обясни още:
По случая е извършена проверка от Районната администрация на 19.01.2026 г., при която е съставен констативен протокол. Още същия ден протоколът е изпратен, заедно с официално писмо за сигнал и извършване на проверка, до РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция "Черноморски район“ – Варна.
На 21.01.2026 г. служители на Басейнова дирекция са извършили проверка на място, като са взети проби за анализ.
На 26.01.2026 г. е проведена и съвместна проверка на място със служители на РИОСВ.
С последващи официални писма сме уведомени от компетентните институции, че не е установено замърсяване.
