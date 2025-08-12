ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненци искат свободен достъп до този двор
Снощи те излязоха на пореден протест. Настояват да могат да ползват двора на училището, нищо повече! В района липсват игрища и площадки със свободен достъп, а няма и общински терени за изграждането им.
Единствено директорът може да отвори двора на гимназията за граждани.
От години варненци настояват за свободен достъп. От друга страна пък училището, няма как да гарантира, че покрай добрите намерения на родителите, които искат да има места, на които да играят децата им, няма да се присламчат и вандали, и пияници, които да трошат, замърсяват двора, който все пак е за учебни дейности.
Преди месеци в Община Варна се е провела среща, на която са присъствали представители на общинската власт, РУО и ръководството на гимназията, с цел да се намери начин дворът на училището да се отвори за граждани извън учебно време.
Заключението е, че средства за охрана на двора и неговото почистване няма, поради което няма възможност гражданите да го използват.
