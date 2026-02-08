Варненци излизат на протест
Протестните демонстрации ще започне на обяд. Протестиращите се събрат на сборен пункт пред сградата на община Аспарухово.
Ще започне и мирно шествие до центъра на кв. "Аспарухово". Организаторите отбелязват, че протестът е срещу унищожаването на зелени площи и вземането на решения за града без реално участие на гражданите.
