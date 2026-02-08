Гражданска Инициатива "За защита на зелената система на Варна" организира протест срещу презастрояването на Варна днес.Протестните демонстрации ще започне на обяд. Протестиращите се събрат на сборен пункт пред сградата на община Аспарухово.Ще започне и мирно шествие до центъра на кв. "Аспарухово". Организаторите отбелязват, че протестът е срещу унищожаването на зелени площи и вземането на решения за града без реално участие на гражданите.