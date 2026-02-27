протест.
Хората се противопоставят срещу застрояването и унищожаването на зелените площи в района. Протестът ще се се проведе на 3 март от 13:00 часа пред читалище "Просвета 1927“ в кв. Аспарухово, Варна.
Организаторите заявяват:
"Гражданската активност е наложителна в тези смутни времена, на унищожение и разруха. Само от нашата отговорна и категорична позиция зависи нашето бъдеще и това на децата ни.
За да имаме въобще бъдеще е важно днес да сме активни и да защитим малкото, което ни остана.
За да имаме вода, въздух, живот е жизненоважно да запазим всяко дърво и всяка зелена територия!
В горите ни, освен дървета живеят и много горски обитатели. Посегателството и унищожението на горите ни, е посегателство над живота ни.
Нашият, на нашите деца и на всички живи същества!
Време Е да кажем стоп на:
Унищожението на всяка зелена територия в град Варна;
На всеки парк и кът, предназначени за отдих, култура и спорт;
На всяка поляна и градинка, които са предназначени за разходки и отдих;
На унищожението и посегателството на пионерската поляна в Аспарухово;
На унищожението и заграбването на Аспарухов парк, Аспарухов вал и всяка територия принадлежаща към него;
На изсичането на дърветата и превръщането им в бетонни гробове...
Варненци, Време Е за Единението ни и за постоянна гражданска позиция!
Време Е да искаме мораториум за всяко разрешително за строеж!
Време Е да спасим горите, земите и парковете ни!
Те са за нас, народа, не за лични и инвестиционни интереси!
Очакваме ви на 3 Март.
