Варненци излизат на протест срещу презастрояването
Румяна Иванова подчерта:
Нямаше да има нужда да излизаме на протест, ако живеехме в една нормална държава. Варна вече едвам се разпознава. Това, което се случва, е резултат на липса на градоустройствена визия от години. Не можеш да имаш големи инвестиционни намерения, а да нямаш капацитет, инфраструктура, условия... Искат да строят дори върху свлачищни зони. Трябва ли да стане бедствие като това в Елените, за да се осъзнаем?
Протестиращите са подготвили и подписка, която ще бъде входирана до отговорните институции след протеста, информира Наум Наумов. 1000 души към днешна дата са подкрепили исканията за "промяна на градоустройствените планове в полза на хората, а не на инвеститорите“, подчерта Наумов. По думите му, унищожаването на зеления пояс на Варна може да доведе до превръщането на града в бетонно гето:
Зеленият пояс не е направен случайно – той пази целия град. Не можеш да го унищожиш, за да издигнеш поредния комплекс и да оправдаеш нечии инвестиции.“
